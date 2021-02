Milan: Tomori è un giocatore di livello | News (Di martedì 2 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan: Il quotidiano sportivo Tuttosport ha definito il nuovo acquisto del Milan Fikayo Tomori "un giocatore di livello" Milan: Tomori è un giocatore di livello News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 febbraio 2021) Le ultime notizie sul: Il quotidiano sportivo Tuttosport ha definito il nuovo acquisto delFikayo"undiè undiPianeta

Lista UEFA Milan: dentro Mandzukic, Tomori e Meité, esce Hauge

Attualmente primo in campionato, con due punti di vantaggio sull'Inter, il Milan presto sarà chiamato a tornare a concentrarsi anche sul suo cammino europeo. I rossoneri, dopo aver superato di slancio la fase a gironi, tra il 18 ed il 25 febbraio saranno impegnati nei ...

Milan, Hauge escluso dalla lista Uefa!

... che il Milan ha acquistato dopo una notte, magica, di Europa League, dove brillò con il suo Bodo/Glimt, viene escluso... dall'Europa League. Con i nuovi acquisti Mario Mandzukic e Fikayo Tomori ...

Milan: Tomori è un giocatore di livello | News
Mandzukic e Tomori ci sono, salta Hauge per l'Europa League

Tempo di scelte. Entro la mezzanotte i club dovranno consegnare alla Uefa le liste per le prossime fasi delle competizioni europee. Il Milan aveva qualche dubbio, dovuto al fatto che sono partiti alcu ...

Europa League, la lista del Milan: rimane fuori Hauge

EUROPA LEAGUE - Il Milan lascia fuori Hauge dalla lista Uefa. Dentro i nuovi acquisti, confermato anche Krunic ...

