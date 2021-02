Milan: 18 punti in più rispetto lo scorso anno, Pioli viaggia a ritmo scudetto (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Milan ha conquistato 18 punti in più rispetto allo scorso anno. La squadra rossonera sta viaggiando molto velocemente, obiettivo scudetto Il Milan ha guadagnato ben 18 punti in più rispetto allo scorso anno: 46 contro 28. Una realtà quella rossonera sempre più convincente, partita nel 2018 nella stagione semidisastrosa dell’era Yonghong Li, sino ad oggi, con Elliott proprietario e il duo Maldini-Massara protagonista assoluto sul mercato. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Gli innesti di esperienza e gioventù e la conferma di un allenatore competente come Pioli hanno fatto il resto. Il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilha conquistato 18in piùallo. La squadra rossonera stando molto velocemente, obiettivoIlha guadagnato ben 18in piùallo: 46 contro 28. Una realtà quella rossonera sempre più convincente, partita nel 2018 nella stagione semidisastrosa dell’era Yonghong Li, sino ad oggi, con Elliott proprietario e il duo Maldini-Massara protagonista assoluto sul mercato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Gli innesti di esperienza e gioventù e la conferma di un allenatore competente comefatto il resto. Il ...

