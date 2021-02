"Mancano le dosi", "La gente muore": scoppia la rissa tra Arcuri e Burioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Francesca Galici A Che tempo che fa, Domenico Arcuri parla di accettare serenamente le dosi in meno di vaccino ma Roberto Burioni ricorda che questo significa morti in più da aggiungere alla triste conta Che tempo che fa è uno dei talk tra i quali gli italiani davanti alla tv la domenica sera possono scegliere. È condotto da Fabio Fazio ma dallo scorso mese di marzo è quasi co-condotto da Roberto Burioni, ospite fisso del salotto di Rai3 per raccontare l'evoluzione della pandemia. Domenica scorsa tra gli ospiti c'era anche Domenico Arcuri, il commissario straordinario alle emergenze, impegnato a spiegare perché nel nostro Paese ci siano meno dosi vaccinali di quelle che avremmo dovuto avere e di quelle che erano state indicate nei contratti. Le parole di Domenico ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Francesca Galici A Che tempo che fa, Domenicoparla di accettare serenamente lein meno di vaccino ma Robertoricorda che questo significa morti in più da aggiungere alla triste conta Che tempo che fa è uno dei talk tra i quali gli italiani davanti alla tv la domenica sera possono scegliere. È condotto da Fabio Fazio ma dallo scorso mese di marzo è quasi co-condotto da Roberto, ospite fisso del salotto di Rai3 per raccontare l'evoluzione della pandemia. Domenica scorsa tra gli ospiti c'era anche Domenico, il commissario straordinario alle emergenze, impegnato a spiegare perché nel nostro Paese ci siano menovaccinali di quelle che avremmo dovuto avere e di quelle che erano state indicate nei contratti. Le parole di Domenico ...

