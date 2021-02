Lo chef Colonna | «Governo di incapaci» Lo chef Vissani | «Ci vogliono persone con le palle»

(Di martedì 2 febbraio 2021) «Non basta riaprire solo a pranzo. Bisognava allungare l’apertura almeno fino al coprifuoco, fino alle ore 22. Sempre in assoluta sicurezza. Bisogna dare delle regole e farle rispettare». È quanto ha dichiarato all’Adnkronos loAntonelloa proposito della riapertura a pranzo dei ristoranti nelle zone gialle. E loGianfrancoè andato giù duro. «Questo non è un gioco. Qui c’è gente che rischia di morire di fame. Il problema non è solo dei ristoratori, ma di tutte le categorie. Vogliamo solo lavorare, e per tornare a farlo ci vuole unconcon le». La rabbia delloLo...

Ed ha aggiunto: "Sui treni mancano i controlli, nessuno ...E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos loAntonelloa proposito della riapertura a pranzo dei ristoranti nelle zone gialle. Ed ha aggiunto: "Lo ricordo da tempo, i luoghi più sicuri sono ...'Code, file interminabili, moduli da compilare, autocertificazioni, ma non per i treni regionali dove c'è una sorta di ingresso libero, stranieri e ex ...La zona gialla va stretta. Anche chef Antonello Colonna si unisce infatti al coro dei cuochi che non si "accontentano" della riapertura fino alle 18 ma chiedono che si possa lavorare a cena.