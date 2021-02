LIVE Italia-Francia ATP Cup | Fognini-Paire 2-1 in DIRETTA | quattro doppi falli del francese | arriva il break per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAParità: in rete il rovescio diche inizia ad essere un problema Vantaggio: in corridoio la risposta di rovescio diParità: esce la risposta di dritto diVantaggio: il rovescio di attacco del40-40 Esce il dritto didopo il dritto profondo di40-30 La volèe alta di rovescio di30-30 In rete il rovescio di15-30 Stop volley15-15 In rete il rovescio lungolinea di15-0 Esce il dritto di2-1 Incredibile!die ...