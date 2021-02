Le sorti del governo nelle mani dell’ex grillino che vendeva Cd taroccati: chi siede accanto a Fico (Di martedì 2 febbraio 2021) È il giorno degli invisibili, scrive il Giornale iniziando un articolo che rende nota la composizione del tavolo programmatico di Fico. Ma soprattutto degli impresentabili. Due ex grillini. Al tavolo programmatico del presidente della Camera, se escludiamo i big (Delrio, Boschi, Marcucci, Tabacci), alcuni parlamentari voluti da Fico al tavolo fanno cadere le braccia. Dei Carneade sì, ma con qualche aggravante. Antonio Tasso, che o più non conosceranno, “siede al tavolo in rappresentanza della pattuglia di Centro Democratico. È un ex grillino, cacciato da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale delle politiche nel 2018: eletto alla Camera nel collegio di Cerignola (Puglia) ha alle spalle una condanna a sei mesi di reclusione e duemila euro di multa per aver venduto Cd taroccati”. Il curriculum ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) È il giorno degli invisibili, scrive il Giornale iniziando un articolo che rende nota la composizione del tavolo programmatico di. Ma soprattutto degli impresentabili. Due ex grillini. Al tavolo programmatico del presidente della Camera, se escludiamo i big (Delrio, Boschi, Marcucci, Tabacci), alcuni parlamentari voluti daal tavolo fanno cadere le braccia. Dei Carneade sì, ma con qualche aggravante. Antonio Tasso, che o più non conosceranno, “al tavolo in rappresentanza della pattuglia di Centro Democratico. È un ex, cacciato da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale delle politiche nel 2018: eletto alla Camera nel collegio di Cerignola (Puglia) ha alle spalle una condanna a sei mesi di reclusione e duemila euro di multa per aver venduto Cd”. Il curriculum ...

