Lamborghini Urus Evo - Primo sguardo al facelift

Leggi su quattroruote

(Di martedì 2 febbraio 2021) Anche per laè tempo di restyling. O meglio, di un aggiornamento che apporterà lievi modifiche estetiche e sostanziose novità di carattere tecnico e tecnologico. Come già visto sugli altri modelli della Casa del Toro, anche l'odierna versione della Suv potrebbe essere presto sostituita da una variante Evo, in linea con quanto fatto nel 2019 con la Huracán. Se da un lato il look dovrebbe presentare solo novità di dettaglio, dall'altro potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione all'interno del cofano. Lifting discreto. Lanciata nel 2018, lapotrebbe debuttare in veste aggiornata tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, anno in cui dovrebbero iniziare le vendite a livello globale. Come anticipato, non bisogna attendersi una rivoluzione estetica ma un restyling di sostanza. A livello visivo le novità ...