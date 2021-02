La Moratti accelera sui vaccini | Il 24 partiamo con gli over 80

(Di martedì 2 febbraio 2021) Martina Piumatti L’assessore alla Sanitàdetta i tempi della campagna vaccinale in Lombardia. "Operatori sanitari vaccinati entro il 23 febbraio. Poi, gli80". Il piano sarà gestito da un "comitato guida" Letiziae detta il cronoprogramma della campagna vaccinale. La prima fase del piano di somministrazione deianti-Covid in Lombardia, riservata agli operatori sanitari e ai residenti delle Rsa, dovrebbe concludersi entro il "23 febbraio". Poi, dal "24 febbraio" si parte con gli80. Ne è sicura, riporta Adnkronos, l’assessora al Welfare e vicepresidente della Regione, intervenuta in Consiglio regionale, spiegando quanto è stato fatto e, sopratutto, quali saranno i prossimi obiettivi nella lotta al coronavirus. A gestire la ...

Ultime Notizie dalla rete : Moratti accelera

il Giornale

Al 31 gennaio erano state somministrate «305 mila dosi». C'è una «prima ipotesi» di «categorie prioritarie», tra cui gli insegnanti, a cui sarà somministrato il vaccino ...