Il discorso di Mattarella | serve un governo imparziale aperto a tutti i partiti

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ringrazio il Presidente della Camera dei Deputati per l'espletamento – impegnato, serio e– del mandato esplorativo che gli avevo affidato. Dalle consultazioni al Quirinale era emersa, come unica possibilità dia base politica, quella della maggioranza che sosteneva ilprecedente. La verifica della sua concreta realizzazione ha dato esito negativo. Vi sono adesso due strade, fra loro alternative. Dare, immediatamente, vita a un nuovo, adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria.

trash_italiano : Riassunto del discorso di Mattarella: - margherita_ri : RT @Corriere: Il discorso integrale del presidente Mattarella - c_cortinovis : RT @mitchLAURENZANA: Discorso drammatico. SEVERO. Con animo incazzato. Bravo bravo il Presidente #Mattarella. - italiaresilienz : RT @mgmaglie: Perché il discorso che ha letto Mattarella è un discorso pericoloso? Perché dimentica disinvoltamente che il Presidente della… - CiccioniSe : RT @sempreciro: Sintesi del discorso di #Mattarella 'Noi teniamo tutti sti problemi e voi fate i coglioni??' #crisidigoverno -

Pochi minuti dopo ilha convocato Mario Draghi al Quirinale per domani a mezzogiorno. Ildiingrazio il Presidente della Camera dei Deputati per l'...Il capo dello Stato, Sergio, preso atto del fallimento delle consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico ... ha tenuto nella serata del 2 febbraio unnel quale ha ...Alla fine sarà un “governo del presidente“. Guidato da Mario Draghi. Dopo che Matteo Renzi ha rovesciato il tavolo delle trattative ...Il presidente della Repubblica vuole che il Parlamento sostenga un governo non politico, dopo che la vecchia maggioranza non ha trovato un accordo ...