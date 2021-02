Governo, alla Camera si tratta ancora sul programma (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ ripreso a Montecitorio il tavolo di confronto tra i capigruppo della maggioranza sul programma del nuovo Governo, convocato dal presidente della Camera Roberto Fico. Entro oggi lo stesso Fico dovrà recarsi al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’esito del mandato esplorativo che gli è stato affidato venerdì scorso. “Noi vogliamo fare nascere il Conte ter, ma su una base di programma che sia condivisa, e non che dal giorno dopo riprendiamo a litigare”, ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio, arrivando a Montecitorio. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ ripreso a Montecitorio il tavolo di confronto tra i capigruppo della maggioranza suldel nuovo, convocato dal presidente dellaRoberto Fico. Entro oggi lo stesso Fico dovrà recarsi al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’esito del mandato esplorativo che gli è stato affidato venerdì scorso. “Noi vogliamo fare nascere il Conte ter, ma su una base diche sia condivisa, e non che dal giorno dopo riprendiamo a litigare”, ha detto il capogruppo del PdGraziano Delrio, arrivando a Montecitorio. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

matteosalvinimi : Avete seguito su Rete 4 da @NicolaPorro? Credo di essere stato CHIARO: se il governo non ha i numeri si faccia da p… - matteosalvinimi : #Salvini: Governo tutti insieme? Per fare cosa? Abbiamo idee opposte su tasse, diritto alla pensione e al lavoro, i… - matteosalvinimi : #Salvini: Governo di unità nazionale? Per fare cosa? Come faccio ad andare con un PD che vuole cancellare i… - FrancescoBargi : RT @andrea_cangini: Scambio di battute alla bouvette del Senato: -“Ma, dico, scherziamo? Chi accetterebbe mai di fare il premier con un pro… - LorenzoOlivier : RT @luisaloffredo28: #Renzi e #Boschi indagati per i finanziamenti alla fondazione Open- -