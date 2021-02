Frana ad Amalfi, Cirielli: “Il Governo intervenga con prontezza, la Costiera non resti isolata” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAmalfi (Sa) – “Dopo l’ennesimo cedimento verificatosi, questa mattina, ad Amalfi (Salerno), auspico che il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli intervenga con prontezza per favorire, attraverso gli Enti competenti, la messa in sicurezza dei luoghi coinvolti a tutela della pubblica incolumità”. Così in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “La Frana di oggi sta già comportando enormi disagi alle famiglie residenti nella zona, alcune delle quali sono state evacuate, e agli automobilisti che percorrono quotidianamente la Strada Statale 163. Il Governo, seppur in carica per affari correnti, non può restare a guardare, ma deve agire con urgenza per garantire la sicurezza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Dopo l’ennesimo cedimento verificatosi, questa mattina, ad(Salerno), auspico che il ministro delle infrastrutture Paola De Micheliconper favorire, attraverso gli Enti competenti, la messa in sicurezza dei luoghi coinvolti a tutela della pubblica incolumità”. Così in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo: “Ladi oggi sta già comportando enormi disagi alle famiglie residenti nella zona, alcune delle quali sono state evacuate, e agli automobilisti che percorrono quotidianamente la Strada Statale 163. Il, seppur in carica per affari correnti, non può restare a guardare, ma deve agire con urgenza per garantire la sicurezza ...

Agenzia_Ansa : #Frana ad #Amalfi, l'ex sindaco: 'Due anni fa lavori sul costone' Antonio De Luca: 'La Procura ora indaghi per cap… - Agenzia_Ansa : #Amalfi: si stacca costone, frana sulla statale Il sindaco: 'Dalle prime testimonianze non sembra ci siano vittime'… - emergenzavvf : ?? In corso intervento dei #vigilidelfuoco a #Amalfi (SA) per una frana che ha investito un tratto della SS163, alte… - Andreacritico : RT @flaviaamabile: fate con calma, voi di palazzo Chigi l'Italia più bella frana e, se anche ci fosse un governo, nulla cambierebbe #amal… - mse_malin : RT @clodraiola: Frana in costiera ?? #Amalfi -