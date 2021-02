Femminicidio Lecce, arrestato l’ex ragazzo senza fissa dimora: aveva precedenti giudiziari (Di martedì 2 febbraio 2021) L’assassino è stato identificato e fermato dalla polizia nel centro di Otranto mentre tentava di darsi alla fuga dopo l’omicidio E’ stato identificato l’assassino di Sonia Di Maggio, 29enne originaria di Rimini uccisa a coltellate a Specchia Gallone, una frazione di Minervino di Lecce mentre passeggiava con il suo fidanzato. Si tratta del 39enne Salvatore Carfora, ex compagno della vittima, originario di Torre Annunziata, nel napoletano, senza fissa dimora e di professione parcheggiatore abusivo. Carfora era ossessionato da Sonia: dopo la fine della loro relazione aveva continuato a stalkerarla, minacciandola e seguendola, soprattutto dopo aver saputo della nuova relazione. Già noto alle forze dell’ordine, Carfora era uscito dall’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa (Caserta) lo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 febbraio 2021) L’assassino è stato identificato e fermato dalla polizia nel centro di Otranto mentre tentava di darsi alla fuga dopo l’omicidio E’ stato identificato l’assassino di Sonia Di Maggio, 29enne originaria di Rimini uccisa a coltellate a Specchia Gallone, una frazione di Minervino dimentre passeggiava con il suo fidanzato. Si tratta del 39enne Salvatore Carfora, ex compagno della vittima, originario di Torre Annunziata, nel napoletano,e di professione parcheggiatore abusivo. Carfora era ossessionato da Sonia: dopo la fine della loro relazionecontinuato a stalkerarla, minacciandola e seguendola, soprattutto dopo aver saputo della nuova relazione. Già noto alle forze dell’ordine, Carfora era uscito dall’ospedale psichiatricoo di Aversa (Caserta) lo ...

