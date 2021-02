Fatima Trotta | la conduttrice di Made in Sud | una lunga esperienza

Leggi su ck12

(Di martedì 2 febbraio 2021) Carriera e curiosità su nel mondo della televisione e della comicità. (screenshot video)Napoletana classe 1986,esordisce in televisione giovanissima come “raccomandata d’Italia” alla trasmissione televisiva I raccomandati, presentata da Carlo Conti. Siamo nel 2005, l’anno dopo la ritroviamo per alcune puntate nel cast di Un posto al sole d’estate. Alla televisione, affianca il mondo del teatro. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: tutto sul loro amore Proprio grazie a questo connubio, ottiene la possibilità di condurre a partire dal 2008 lo showin Sud, in onda sul canale Comedy Central e che vede Gigi&Ross al suo fianco. Nel corso della partecipazione al programma, incontra un altro comico, Luigi De Falco, che ha sposato poi nel 2016. POTREBBE ...