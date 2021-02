Etoile de Bessèges 2021: cinque giorni di gara per la prima corsa a tappe dell’anno. Ci sono anche Nibali e Bernal (Di martedì 2 febbraio 2021) Da domani, mercoledì 3 febbraio, a domenica 7, andrà in scena la prima breve corsa a tappe europea dell’anno: l’Etoile de Bessèges. Tra una serie di incertezze, gli organizzatori sono riusciti a resistere e a proporre un’edizione con un parterre ricchissimo di grandi nomi. Il tutto per una cinque giorni di gara decisamente interessante, caratterizzata da quattro tappe in linea e una, quella conclusiva, con una cronometro individuale. La prima tappa, la Bellegarde – Bellegarde (141 km), sarà una giornata nervosa nella sua prima parte, ed una seconda adatta ad un finale per sprinter. La seconda tappa, Saint-Geniès – La Calmette (154 km), sarà molto vallonata, mentre la ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Da domani, mercoledì 3 febbraio, a domenica 7, andrà in scena labreveeuropea: l’de. Tra una serie di incertezze, gli organizzatoririusciti a resistere e a proporre un’edizione con un parterre ricchissimo di grandi nomi. Il tutto per unadidecisamente interessante, caratterizzata da quattroin linea e una, quella conclusiva, con una cronometro individuale. Latappa, la Bellegarde – Bellegarde (141 km), sarà una giornata nervosa nella suaparte, ed una seconda adatta ad un finale per sprinter. La seconda tappa, Saint-Geniès – La Calmette (154 km), sarà molto vallonata, mentre la ...

Tra un paio di giorni Egan Bernal attaccherà il numero alla schiena per la prima volta dal ritiro al Tour de France 2020. Il fuoriclasse colombiano, infatti, sarà al via dell'Etoile de Bessèges, una breve corsa a tappe francese che, in questa stagione, date le cancellazioni di diverse altre gare che si svolgevano in questo periodo, avrà una startlist stellare.

Il ciclista siciliano infatti, ha dovuto depennare la corsa spagnola dal suo calendario, optando per un esordio in terra francese alla 51ª Etoile de Besseges insieme a Mads Pedersen e Bauke Mollema.

Tra un paio di giorni Egan Bernal attaccherà il numero alla schiena per la prima volta dal ritiro al Tour de France 2020. Il fuoriclasse colombiano, infatti, sarà al via dell'Etoile de Bessèges, una breve corsa a tappe francese che, in questa stagione, date le cancellazioni di diverse altre gare che si svolgevano in questo periodo, avrà una startlist stellare. Il ciclista siciliano infatti, ha dovuto depennare la corsa spagnola dal suo calendario, optando per un esordio in terra francese alla 51ª Etoile de Besseges insieme a Mads Pedersen e Bauke Mollema.