Elon Musk arriva su Clubhouse e la nuova piattaforma social fa il pieno (Di martedì 2 febbraio 2021) Il fondatore di Tesla annuncia su Twitter la sua presenza in una stanza di Clubhouse, il nuovo social network a inviti basato solo sulle conversazioni audio. Un'ora e mezzo a ruota libera spaziando tra alieni e guida autonoma, caso Gamestop e vaccini. piattaforma bloccata per i... Leggi su repubblica (Di martedì 2 febbraio 2021) Il fondatore di Tesla annuncia su Twitter la sua presenza in una stanza di, il nuovonetwork a inviti basato solo sulle conversazioni audio. Un'ora e mezzo a ruota libera spaziando tra alieni e guida autonoma, caso Gamestop e vaccini.bloccata per i...

borghi_claudio : La manipolazione di mercato sulle azioni da Gamestop in giù rischia di finire in una fila di persone in galera... F… - UtoolsIT : RT @datamanager_it: Elon Musk ha impiantato Neuralink in una scimmia - TradeManager_it : RT @datamanager_it: Elon Musk ha impiantato Neuralink in una scimmia - datamanager_it : Elon Musk ha impiantato Neuralink in una scimmia - andreabanchelli : 'Test fallito'... Non sono stupidi, porelli a @RaiNews, è che non si applicano.... Non studiano, non leggono....… -