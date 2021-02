Draghi l'uomo perfetto per l'Europa del Recovery (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sebbene il 2021 non sia il 2011, sebbene la fase dell’austerity sia stata di fatto sospesa dalla pandemia e ‘appesa’ ai tornanti di una gravissima crisi economica, l’Italia finisce ‘commissariata’ dall’Ue. Via Giuseppe Conte, avanti Mario Draghi: direttamente dalla scena europea, dal ruolo di governatore della Bce che ha occupato fino alla fine del 2019, è lui il designato da Sergio Mattarella per gestire le sorti del Belpaese alle prese con la complicata elaborazione del Recovery plan, il piano per mettere a frutto i 209 miliardi del Next Generation Eu e dare una svolta al ‘sistema paese’. Ma sebbene si tratti di un altro governo del presidente, come fu il governo di Mario Monti nel 2011, l’avventura di Draghi premier, se riuscirà a formare un governo, potrebbe essere diversa da quella del senatore a vita ed ex commissario ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sebbene il 2021 non sia il 2011, sebbene la fase dell’austerity sia stata di fatto sospesa dalla pandemia e ‘appesa’ ai tornanti di una gravissima crisi economica, l’Italia finisce ‘commissariata’ dall’Ue. Via Giuseppe Conte, avanti Mario: direttamente dalla scena europea, dal ruolo di governatore della Bce che ha occupato fino alla fine del 2019, è lui il designato da Sergio Mattarella per gestire le sorti del Belpaese alle prese con la complicata elaborazione delplan, il piano per mettere a frutto i 209 miliardi del Next Generation Eu e dare una svolta al ‘sistema paese’. Ma sebbene si tratti di un altro governo del presidente, come fu il governo di Mario Monti nel 2011, l’avventura dipremier, se riuscirà a formare un governo, potrebbe essere diversa da quella del senatore a vita ed ex commissario ...

