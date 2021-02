Covid in Italia, altri 499 decessi. Tasso di positività in calo al 3,9% (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 499 i decessi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore (+170 rispetto a ieri). In totale, i morti nel nostro paese hanno raggiunto quota 89.344. In aumento anche i nuovi positivi 9.660 (ieri erano 7.925) ma a fronte di centomila tamponi in più: oggi i test effettuati sono stati 244.429. Il Tasso di positività scende, così, al 3,9%, in netto calo rispetto al 5,56% di lunedì. Tornano a diminuire le terapie intensive occupate, 38 in meno (ieri +37), 2.214 in tutto con 158 ingressi del giorno, mentre aumentano, per il secondo giorno di fila, i ricoveri ordinari: +57 (ieri +164), per un totale di 20.317. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 499 idi-19 registrati innelle ultime 24 ore (+170 rispetto a ieri). In totale, i morti nel nostro paese hanno raggiunto quota 89.344. In aumento anche i nuovi positivi 9.660 (ieri erano 7.925) ma a fronte di centomila tamponi in più: oggi i test effettuati sono stati 244.429. Ildiscende, così, al 3,9%, in nettorispetto al 5,56% di lunedì. Tornano a diminuire le terapie intensive occupate, 38 in meno (ieri +37), 2.214 in tutto con 158 ingressi del giorno, mentre aumentano, per il secondo giorno di fila, i ricoveri ordinari: +57 (ieri +164), per un totale di 20.317.

ladyonorato : Precisazione che evidenzia ancor più l’asservimento italiano alla supremazia dell’UE... potevano approvare autonoma… - Corriere : Covid, ecco tutti gli errori del commissario Arcuri: cosa ha comprato e quanto ha speso - ricpuglisi : Domenico Arcuri deve rendere conto su come ha speso e come spende i soldi degli italiani per l'emergenza #Covid19.… - Agenzia_Ansa : #Covid, nelle ultime 24 ore 9.660 positivi e 499 vittime. Il tasso di positività al 3,9%. Le persone ricoverate in… - marcoregni : RT @PLCastagnetti: Cioè, domani quasi sicuramente di qst passo supereremo i 90.000 morti per COVID in Italia. E, alla fine del mese, i 100.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Juve, Ramsey sarà il 'nuovo Khedira'? Fra infortuni e contratto trappola

... per poter usufruire dei benefici contributivi, Ramsey deve restare in Italia almeno 24 mesi (due ...netti sono un macigno reso ancor più pesante dalle difficoltà economiche del calcio post Covid : ...

Covid - 19, Cauda: terapie monoclonali efficaci, accelerare impiego

In Italia non sono stati ancora autorizzati, ma ora l'Aifa e il governo stanno spingendo per autorizzare il prima possibile gli anticorpi monoclonali come terapia per combattere la malattia Covid - 19. ...

Bollettino Covid Italia: 9.660 i positivi di oggi 2 febbraio IL GIORNO La linfa vitale della cooperazione e della solidarietà

[VOLONTARIATO] Il comune di Gaiba (Rovigo) ha deciso di devolvere un contributo economico che vuol essere l’ennesimo ringraziamento e gesto di riconoscenza per le attività svolte nell'anno 2020 dalle ...

Covid in Italia, 9.660 nuovi casi e 499 morti nelle ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, martedì 2 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 9.660 i nuovi casi, contro i 7.925 di ieri, e 499 i m ...

... per poter usufruire dei benefici contributivi, Ramsey deve restare inalmeno 24 mesi (due ...netti sono un macigno reso ancor più pesante dalle difficoltà economiche del calcio post: ...Innon sono stati ancora autorizzati, ma ora l'Aifa e il governo stanno spingendo per autorizzare il prima possibile gli anticorpi monoclonali come terapia per combattere la malattia- 19. ...[VOLONTARIATO] Il comune di Gaiba (Rovigo) ha deciso di devolvere un contributo economico che vuol essere l’ennesimo ringraziamento e gesto di riconoscenza per le attività svolte nell'anno 2020 dalle ...Secondo il bollettino di oggi, martedì 2 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 9.660 i nuovi casi, contro i 7.925 di ieri, e 499 i m ...