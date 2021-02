Coronavirus, i dati del 2 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 9.660, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.570.608. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 9.660 unità, quindi al momento risultano positive 437.765 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.214, quindi 38 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 20.317, ovvero 57 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 415.234. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 499 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 89.344. Da ieri si registrano anche 18.976 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 2.043.499. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 9.660, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.570.608. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 9.660 unità, quindi al momento risultano positive 437.765 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.214, quindi 38 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 20.317, ovvero 57 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 415.234. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 499 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 89.344. Da ieri si registrano anche 18.976 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 2.043.499. Nuovi contagiati: ...

