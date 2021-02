Classifica dei segni zodiacali di oggi 2 febbraio

Leggi su giornal

(Di martedì 2 febbraio 2021) Siamo al primo martedì del mese, quali saranno iappati dalle stelle e quali no? Sarà una giornata favorevole per la Bilancia e l’Acquario, mentre l’opposto varrà per l’Ariete. Ma vediamo lanel dettaglio Ariete Niente girerà per il verso giusto, in amicizia come in amore non mancheranno i litigi, per non parlare del lavoro. 1 Stella. Toro E’ l’amore che può crearvi problemi se non prestate la massima attenzione nel non ricadere in errori già commessi in passato. 2 Stelle Gemelli Se c’è qualcosa da chiarire in amore questa è la giornata giusta per farlo. Il lavoro procede alla grande. 3 Stelle Cancro Questa sarà una giornata di preoccupazioni per quanto riguarda l’amore, molto meglio il lavoro con nuovi progetti in arrivo. 2 Stelle Leone Giornata di riflessione sui vostri rapporti amorosi ...