Campania, covid dilaga nelle scuole: positivi alunni e personale. Istituto chiuso per 14 giorni (Di martedì 2 febbraio 2021) Calcedonia. Sono positivi risultati al Coronavirus due alunni della stessa classe e alcuni membri del personale dell’Istituto Comprensivo Calcedonia, in provincia di Salerno. Campania, covid dilaga nelle scuole: positivi studenti e personale Dopo aver preso le positività, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimo Istituto scolastico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Calcedonia. Sonorisultati al Coronavirus duedella stessa classe e alcuni membri deldell’Comprensivo Calcedonia, in provincia di Salerno.studenti eDopo aver preso letà, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimoscolastico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fattoquotidiano : Otto pagine di una sentenza del Tar Campania, resa nota ieri, dicono no a un indennizzo di oltre 3 milioni di euro… - VincenzoDeLuca : ??#Covid19, #vaccinazioni per la popolazione over 80: attivata la piattaforma informatica per le adesioni.… - trfmno : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (1 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamento??… - stagatocle : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (1 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamento??… - ottopagine : Ancora un bimbo positivo al Covid in Campania #Caserta -