Cagliari, ecco Rugani: “Sardegna una terra senza eguali” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Cagliari mette a segno un colpo importante per il proprio reparto arretrato. Dalla Juventus arriva Daniele Rugani con la formula del prestito secco. Il difensore centrale diventa un punto di riferimento importante per la retroguardia dei sardi, ultimamente spesso poco presente. Il giocatore affida ai social il suo pensiero: ""Una terra senza eguali, un Popolo fiero, una Squadra che li unisce. E ora #forzaCasteddu". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilmette a segno un colpo importante per il proprio reparto arretrato. Dalla Juventus arriva Danielecon la formula del prestito s. Il difensore centrale diventa un punto di riferimento importante per la retroguardia dei sardi, ultimamente spesso poco presente. Il giocatore affida ai social il suo pensiero: ""Una, un Popolo fiero, una Squadra che li unisce. E ora #forzaCasteddu". ITA Sport Press.

