Cagliari, Duncan ai box: le novità in vista della Lazio (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Cagliari riprende gli allenamenti in vista della prossima gara contro la Lazio. Klavan continua a parte, Deiola e Duncan fermi ai box Il Cagliari torna in campo. Dopo il pareggio beffardo di domenica e la fine del calciomercato, i rossoblù si sono ritrovati ad Asseminello per iniziare a lavorare sulla prossima gara contro la Lazio. Dopo una serie di esercizi di attivazione a secco, il gruppo si è diviso in due: i giocatori maggiormente impegnati contro il Sassuolo hanno svolto una seduta defaticante in palestra; gli altri, dopo alcune partite a tema, hanno concluso la seduta con una partitella a campo ridotto. Klavan prosegue con gli allenamenti differenziati, mentre restano a riposo Deiola e Duncan. Il sangavinese ha riportato, nell’ultima ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilriprende gli allenamenti inprossima gara contro la. Klavan continua a parte, Deiola efermi ai box Iltorna in campo. Dopo il pareggio beffardo di domenica e la fine del calciomercato, i rossoblù si sono ritrovati ad Asseminello per iniziare a lavorare sulla prossima gara contro la. Dopo una serie di esercizi di attivazione a secco, il gruppo si è diviso in due: i giocatori maggiormente impegnati contro il Sassuolo hanno svolto una seduta defaticante in palestra; gli altri, dopo alcune partite a tema, hanno concluso la seduta con una partitella a campo ridotto. Klavan prosegue con gli allenamenti differenziati, mentre restano a riposo Deiola e. Il sangavinese ha riportato, nell’ultima ...

Fantacalcio : Cagliari in campo, le ultime su Duncan e Deiola - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Problemi fisici per i due centrocampisti entrambi tenuti a riposo: #Duncan e #Deiola recupereranno pe… - Calcio_Casteddu : ?? Problemi muscolari per Duncan e Deiola - Dalla_SerieA : Cagliari grandi nomi: Radja, Godin, Rugani, Duncan. Basteranno per salvarsi? - - jorgeluismarinb : Alfred Duncan se va cedido al Cagliari -