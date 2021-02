Ambiente | Pecoraro “Festa per convenzione Ramsar | altro che ponte sullo Stretto”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 febbraio 2021) “che. Sono felice che proprio la Sicilia, in particolare la magnifica zona di Ganzirri che affacciadi Messina dove doveva nascere il, ospiti le celebrazioni del 50° anniversario della convezione di, per la tutela della biodiversità delle cosiddette aree umide, cioè di laghi e zone paludose”. Così il presidente della Fondazione Univerde, AlfonsoScanio, in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario delladi. Emesso un annullo filatelico. vbd/mrv/red su Il Corriere della Città.