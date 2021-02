Un vasetto di Nutella sulla moneta da 5 euro (Di lunedì 1 febbraio 2021) La crema Ferrero nella serie Eccellenze Italiane della Zecca: un vasetto di Nutella raffigurato nella moneta d’argento da 5 euro Un vasetto di Nutella come simbolo dell’eccellenza italiana. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dedicato una moneta da 5 euro d’argento, a tiratura limitata, alla popolare crema spalmabile Ferrero, che quest’anno compie 75 anni.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) La crema Ferrero nella serie Eccellenze Italiane della Zecca: undiraffigurato nellad’argento da 5Undicome simbolo dell’eccellenza italiana. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dedicato unada 5d’argento, a tiratura limitata, alla popolare crema spalmabile Ferrero, che quest’anno compie 75 anni.… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : vasetto Nutella Quanto costa la moneta di Nutella che sta facendo impazzire tutti?

La moneta da 5 euro sul davanti riporta al centro il classico vasetto della Nutella e tutto intorno la scritta della Repubblica Italiana. Dietro, invece, nella parte centrale c'è raffigurato lo ...

La Nutella sulle monete celebrative della Repubblica Italiana perché 'eccellenza italiana'

'Era il 20 aprile del 1964 , pioveva e il primo vasetto di Nutella® usciva dalla fabbrica Ferrero di Alba.' No, non state leggendo la nostalgica storia della crema di nocciole sul sito della Ferrero, ma l'inizio della presentazione della nuova ...

Monete Rare e Nutella: ecco cosa hanno in comune per i collezionisti

Tra le monete da collezione è in arrivo una speciale. È quella d'argento della Nutella Ferrero da 5 euro. Sta facendo impazzire tutti.

