UFFICIALE Maggio firma con il Lecce | il comunicato del club

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Christianè un nuovo calciatore del: ecco ildelsalentino che accoglie l’ex terzino del Benevento Christianè un nuovo calciatore del. Ecco ildelsalentino. «L’U.S.comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christianproveniente dal Benevento Calcio, con cui ha risolto il contratto. Il difensore, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2021 con opzione per un altro anno, domani sarà aper sostenere le visite mediche di rito». Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Ora è: dopo l'addio al Benevento, Christian riparte dal Lecce. Questo il comunicato del club salentino: 'L'U. S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del ...Christian Maggio è un nuovo calciatore del Lecce: ecco il comunicato del club salentino che accoglie l'ex terzino del Benevento ...LECCE - Il Lecce, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Maggio proveniente dal Benevento Calcio, con cui ha ris ...