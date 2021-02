UFFICIALE – Festival di Sanremo 2021, la Rai rinuncia al pubblico: il comunicato (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Rai rinuncia ad avere il pubblico nel teatro Ariston in occasione del 71^ Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo. E sarà solo uno show televisivo senza eventi collaterali. Lo ha deciso l’azienda al termine di una riunione con il direttore artistico e conduttore Amadeus in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari. Per tale motivo domani l’azienda di viale Mazzini presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston. La Rai ha dato pertanto indicazioni ad Amadeus “per lavorare – dice un comunicato – su idee creative compatibili con questa impostazione”. Non sono previsti eventi esterni, come pure non è prevista la presenza a Sanremo di programmi radiotv collegati al ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Raiad avere ilnel teatro Ariston in occasione del 71^di, in programma dal 2 al 6 marzo. E sarà solo uno show televisivo senza eventi collaterali. Lo ha deciso l’azienda al termine di una riunione con il direttore artistico e conduttore Amadeus in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari. Per tale motivo domani l’azienda di viale Mazzini presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza delal Teatro Ariston. La Rai ha dato pertanto indicazioni ad Amadeus “per lavorare – dice un– su idee creative compatibili con questa impostazione”. Non sono previsti eventi esterni, come pure non è prevista la presenza adi programmi radiotv collegati al ...

