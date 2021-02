Torino, è fatta per Mandragora: iniziate le visite mediche del centrocampista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rolando Mandragora sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. iniziate le visite mediche del centrocampista Il Torino ha ormai definito l’acquisto dalla Juventus di Rolando Mandragora. La formula, come riferito da Sky Sport, è quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Il centrocampista classe ’97 è appena arrivato per le visite mediche al centro Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, poi firmerà il contratto col club granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rolandosta per diventare un nuovo giocatore delledelIlha ormai definito l’acquisto dalla Juventus di Rolando. La formula, come riferito da Sky Sport, è quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Ilclasse ’97 è appena arrivato per leal centro Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande, poi firmerà il contratto col club granata. Leggi su Calcionews24.com

