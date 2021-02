Sci alpino: classifica Coppa del Mondo femminile 2020/2021 dopo super-G Garmisch 1 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) the ad id=”445341? La classifica generale di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino femminile aggiornata dopo il super-G di Garmisch Partenkirchen di lunedì 1 febbraio. Petra Vlhova rimane al comando ma vede avvicinarsi sempre di più Lara Gut-Behrami, alla quarta vittoria consecutiva in supergigante. Terzo posto per Michelle Gisin, assente oggi, mentre appena fuori dal podio ci sono Marta Bassina e la sfortunata Sofia Goggia. I RISULTATI DELLA GARA LA classifica AGGIORNATA 1. Petra Vlhova (Svk) 989 punti 2. Lara Gut-Behrami (Sui) 947 3. Michelle Gisin (Sui) 8074. Marta Bassino (Ita) 7415. Sofia Goggia (Ita) 740 6. Federica Brignone (Ita) 637 7. Mikaela Shiffrin (Usa) ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) the ad id=”445341? Lagenerale dideldi sciaggiornatail-G diPartenkirchen di lunedì 1. Petra Vlhova rimane al comando ma vede avvicinarsi sempre di più Lara Gut-Behrami, alla quarta vittoria consecutiva ingigante. Terzo posto per Michelle Gisin, assente oggi, mentre appena fuori dal podio ci sono Marta Bassina e la sfortunata Sofia Goggia. I RISULTATI DELLA GARA LAAGGIORNATA 1. Petra Vlhova (Svk) 989 punti 2. Lara Gut-Behrami (Sui) 947 3. Michelle Gisin (Sui) 8074. Marta Bassino (Ita) 7415. Sofia Goggia (Ita) 740 6. Federica Brignone (Ita) 637 7. Mikaela Shiffrin (Usa) ...

