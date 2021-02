Scatole vuote al posto della Ps5: eBay corre ai ripari (Di lunedì 1 febbraio 2021) Occhio alla truffa: Scatole vuote al posto della PlayStation 5. eBay è intervenuto il prima possibile al fine di eliminare gli annunci fraudolenti Con la PlayStation 5 praticamente introvabile, aumentano le truffe che coinvolgono la console Sony. Recentemente su eBay sono state segnalate alcune frodi con lo stesso modus operandi. Alcuni ignari acquirenti hanno speso… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Occhio alla truffa:alPlayStation 5.è intervenuto il prima possibile al fine di eliminare gli annunci fraudolenti Con la PlayStation 5 praticamente introvabile, aumentano le truffe che coinvolgono la console Sony. Recentemente susono state segnalate alcune frodi con lo stesso modus operandi. Alcuni ignari acquirenti hanno speso… L'articolo Corriere Nazionale.

marisa_simi : @Rosy72mex In niente trattasi di scatole vuote al posto del cervello?????????? - pesisssimo : @suIIaIuna Vero Tipo il mio datore di lavoro Casa in centro a Milano Casa in quartiere in di BZ Villa in località r… - Giovann34091246 : @fafabrd @BiagiRicci @FIGC Puoi scappare dalla giustizia sportiva amica, ma i debiti non andranno mai in prescrizio… - Giovann34091246 : @fafabrd @BiagiRicci @FIGC Da che pulpito ??????. Dal caffè di Herrera , bilanci truccati, passaporti falsi, arbitri… - Luigi56124612 : RT @AnarcoRadicale: Questo di chiama: elenco di scatole vuote, se non mi dici come le riempi. -