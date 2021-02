Sanremo 2021: niente pubblico all’Ariston e nessun evento esterno (Di lunedì 1 febbraio 2021) Prima che il Cts si pronunci in maniera definitiva, è la stessa Rai a diffondere una nota nella quale illustra la nuova linea del Festival di Sanremo 2021, spiegando che non prevederà né il pubblico all’Ariston né il trasloco dei programma del daytime a Sanremo durante la prima settimana di marzo. Il servizio pubblico specifica che il protocollo per lo svolgimento in sicurezza del Festival sarà inviato domani, martedì 2 febbraio, al Cts: «La Rai, al termine di una riunione con il Direttore Artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston». Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) Prima che il Cts si pronunci in maniera definitiva, è la stessa Rai a diffondere una nota nella quale illustra la nuova linea del Festival di Sanremo 2021, spiegando che non prevederà né il pubblico all’Ariston né il trasloco dei programma del daytime a Sanremo durante la prima settimana di marzo. Il servizio pubblico specifica che il protocollo per lo svolgimento in sicurezza del Festival sarà inviato domani, martedì 2 febbraio, al Cts: «La Rai, al termine di una riunione con il Direttore Artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo debba concentrarsi esclusivamente sull’evento serale al Teatro Ariston».

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - CarloF0554ti : @Max2004Massimo @Sanremo_2021 Basterebbe lasciassero sedere in platea tutti quelli che staranno dietro in piedi le… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Sanremo 2021, ecco il protocollo Rai: «Niente pubblico in sala né programmi collegati». In onda dal 2 al 6 marzo https… -