Roma | Reynolds si presenta | “Mi ispiro a Cuadrado e Hakimi | voglio vincere dei titoli”

"voglio esordire con questo club e vincere dei titoli. Sono grato per l'occasione che mi è stata concessa. La fase offensiva è il mio punto di forza. Sono un giocatore rapido, me la cavo nei duelli fisici ma devo migliorare nel posizionamento e nella fase difensiva. Mi ispiro ad Hakimi e Cuadrado, mi rivedo in loro per caratteristiche". Queste le prime parole da calciatore della Roma di Bryan Reynolds, prelevato dal Dallas in prestito con obbligo di riscatto dopo una lunga contesa con altri club, su tutti la Juventus: "Ci sono stati interessamenti di diverse società. Ma sono felice di aver scelto la Roma – ha detto il laterale statunitense in conferenza stampa – Ho parlato con Ryan Friedkin, siamo entrambi texani e questo mi aiuterà ad ambientarmi più ...

