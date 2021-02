Roma, assembramenti in piazza del Popolo: «Rischio zona rossa» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oltre duecento ragazzi, tutti giovanissimi, si sono riversati sabato sera a piazza del Popolo. Il nuovo punto di ritrovo, a quanto pare, con i locali e i bar chiusi per le norme anti Covid. Una moda... Leggi su ilmattino (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oltre duecento ragazzi, tutti giovanissimi, si sono riversati sabato sera adel. Il nuovo punto di ritrovo, a quanto pare, con i locali e i bar chiusi per le norme anti Covid. Una moda...

