PS5 ha uno strano bug legato alla lista dei titoli giocati dagli utenti

In questi giorni all'interno del vostro profilo su PlayStation 5 potreste aver notato nella lista dei giochi, alcuni titoli che proprio non avete mai giocato. Se vi è capitato non preoccupatevi, perché a giudicare dalla serie di report sul sito web di PlayStation 5 si tratta di un bug molto comune. A quanto pare nella lista vengono scambiati giochi con altri in maniera totalmente random per non si sa quale motivo. Il giornalista di Push Square ad esempio riporta il suo personalissimo caso: all'interno della sua lista di titoli giocati compare Rez Infinite al posto di Gone Home: Console Edition. Ciò accade sempre più frequentemente man mano che si scende nella lista dei giochi per PS5 e PS4 che vengono sostituiti con giochi più ...

