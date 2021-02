Myanmar, colpo di stato: arrestata Aung San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) colpo di stato in Myanmar. I militari dell’esercito birmano annunciano l’imposizione dello stato di emergenza per un anno. In manette l’attuale capo di governo Aung San Suu Kyi e i principali membri della Lega nazionale In Myanmar, ex Birmania, arriva la mossa dell’esercito che dichiara lo stato d’emergenza forzato per la durata di un anno. Un vero e proprio colpo di stato che coincide con l’insediamento del nuovo parlamento. Dopo giorni di crescente tensione tra governo civile ed esercito, finisce in manette l’attuale capo della nazione. Il colpo di stato e gli arresti Si tratta del premio nobel per la pace, Aung Sang Suu Kyi, in arresto insieme ai principali membri della ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021)diin. I militari dell’esercito birmano annunciano l’imposizione dellodi emergenza per un anno. In manette l’attuale capo di governoSan Suu Kyi e i principali membri della Lega nazionale In, ex Birmania, arriva la mossa dell’esercito che dichiara lod’emergenza forzato per la durata di un anno. Un vero e propriodiche coincide con l’insediamento del nuovo parlamento. Dopo giorni di crescente tensione tra governo civile ed esercito, finisce in manette l’attuale capo della nazione. Ildie gli arresti Si tratta del premio nobel per la pace,Sang Suu Kyi, in arresto insieme ai principali membri della ...

