Muore di parto, con lei pure il suo neonato: la famiglia: "Tenuti all'oscuro"

I parenti di una donna che muore di parto assieme al suo neonato promettono battaglia. "Inconcepibile che sia avvenuta questa tragedia". Una donna muore di parto. Succede a Palermo dopo che la 39enne Candida Giammona non è riuscita a sopravvivere al taglio cesareo che i dottori le hanno inciso con estrema urgenza. Purtroppo anche il

