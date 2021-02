Manuel Bortuzzo: “Al GF per spiegare le possibilità della disabilità” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da due proiettili alla schiena, vorrebbe partecipare al Grande Fratello. In un’intervista al Messaggero racconta che il reality potrebbe dargli l’opportunità di parlare di disabilità Manuel Bortuzzo ha affrontato la prova più importante e difficile della sua vita, quando due anni fa è stato raggiunto da due proiettili alla schiena. I colpi lo hanno paralizzato, ma la sua voglia di vita è così grande da pensare alla partecipazione in un reality. Al Messaggero confessa un forte interesse nei confronti del grande Fratello. Partecipare al Grande Fratello significherebbe per Manuel Bortuzzo, per far capire a tutti cosa significa essere disabili. Il giovane nuotatore ha ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021), l’ex nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato colpito da due proiettili alla schiena, vorrebbe partecipare al Grande Fratello. In un’intervista al Messaggero racconta che il reality potrebbe dargli l’opportunità di parlare diha affrontato la prova più importante e difficilesua vita, quando due anni fa è stato raggiunto da due proiettili alla schiena. I colpi lo hanno paralizzato, ma la sua voglia di vita è così grande da pensare alla partecipazione in un reality. Al Messaggero confessa un forte interesse nei confronti del grande Fratello. Partecipare al Grande Fratello significherebbe per, per far capire a tutti cosa significa essere disabili. Il giovane nuotatore ha ...

SaCe86 : Manuel Bortuzzo si candida per partecipare alla prossima edizione del #GFVip - SPYit_official : Manuel Bortuzzo sogna il Grande Fratello: “Voglio mostrare come vive un disabile” #gfvip #manuelbortuzzo… - SerieTvserie : Manuel Bortuzzo al Grande fratello vip, perchè l’idea ci piace - SerieTvserie : Manuel Bortuzzo vuole il Gf Vip: “In questo modo le gente capirebbe cos’è la disabilità” - Notiziedi_it : Manuel Bortuzzo: «Voglio andare al Grande fratello per mostrare la vita da disabili» -