Lazio, al via assunzione 100 nuovi autisti Cotral (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Cotral continua ad investire sul personale con l'assunzione di 100 nuovi autisti. Grazie al via libera della Regione Lazio al piano delle assunzioni a partire dal mese di febbraio i nuovi conducenti entreranno in servizio progressivamente su tutte le direttrici del territorio regionale e saranno inseriti nell'organico aziendale attingendo alla graduatoria dell'ultimo bando di concorso che già ha permesso l'ingresso di 100 nuovi operatori di esercizio nel 2020. “Nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid – dichiara la presidente Amalia Colaceci - Cotral garantisce al Lazio un servizio di mobilità indispensabile e guarda al proprio futuro con fiducia, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) -continua ad investire sul personale con l'di 100. Grazie al via libera della Regioneal piano delle assunzioni a partire dal mese di febbraio iconducenti entreranno in servizio progressivamente su tutte le direttrici del territorio regionale e saranno inseriti nell'organico aziendale attingendo alla graduatoria dell'ultimo bando di concorso che già ha permesso l'ingresso di 100operatori di esercizio nel 2020. “Nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid – dichiara la presidente Amalia Colaceci -garantisce alun servizio di mobilità indispensabile e guarda al proprio futuro con fiducia, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la ...

RiccardoDeMeis : #Repost @_lazio.next.gen_ ... AVANTI LAZIO FAMOJE 3 GOL ! . Atalanta 1-3 LAZIO 31 Gennaio 2021 FESTEGGIAMENTI DENTR… - MassimoChiaram7 : RT @Corriere: Vaccino Covid over 80: assaltati siti della Regione Lazio - sedoardo74 : La solita efficienza italiana..... Vaccino anti-Covid, nel Lazio e in Campania partite le prenotazioni over… - uandarin : RT @gloquenzi: Ma dopo tanti flop, brutte figure, mezzi fallimenti, possibile che no si sia ancora imparato nulla? Siamo ancora a “non ci a… - carlo_masera : RT @gloquenzi: Ma dopo tanti flop, brutte figure, mezzi fallimenti, possibile che no si sia ancora imparato nulla? Siamo ancora a “non ci a… -