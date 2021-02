Italia-Austria, ATP Cup: orari, tv, programma, streaming, ordine incontri 2 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Martedì 2 febbraio prenderà il via l’avventura dell’ATP Cup 2021, torneo a squadre riservato a 12 selezioni nazionali che si contenderanno il titolo nella finale prevista il 6 febbraio a Melbourne. L’Italia, inserita nel Gruppo C insieme all’Austria e alla Francia, sfiderà nel day-1 la formazione Austriaca. Fabio Fognini sarà il primo a scendere in campo alle ore 10.00 locali (le 00.00 Italiane) e affronterà Dennis Novak. Un confronto, sulla carta, alla portata del ligure, che però dovrà fare i conti con una condizione fisica non perfetta dettata da quanto è accaduto nel 2020: l’operazione a entrambe le caviglie e la positività al Covid-19. A seguire sarà la volta di Matteo Berrettini. Il romano, anch’egli fermato da qualche infortunio di troppo, si augura di avere continuità e di ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Martedì 2prenderà il via l’avventura dell’ATP Cup 2021, torneo a squadre riservato a 12 selezioni nazionali che si contenderanno il titolo nella finale prevista il 6a Melbourne. L’, inserita nel Gruppo C insieme all’e alla Francia, sfiderà nel day-1 la formazioneca. Fabio Fognini sarà il primo a scendere in campo alle ore 10.00 locali (le 00.00ne) e affronterà Dennis Novak. Un confronto, sulla carta, alla portata del ligure, che però dovrà fare i conti con una condizione fisica non perfetta dettata da quanto è accaduto nel 2020: l’operazione a entrambe le caviglie e la positività al Covid-19. A seguire sarà la volta di Matteo Berrettini. Il romano, anch’egli fermato da qualche infortunio di troppo, si augura di avere continuità e di ...

