Inter-Juventus | Conte | “Vogliamo la finale di Coppa Italia | conteranno i 180 minuti”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Ci deve essere grande rispetto verso una formazione molto forte, dobbiamo fare una grande partita. La qualificazione si giocherà in 180. L’anno scorso col Napoli perdemmo in casa 1-0 e poi facemmo 1-1 al San Paolo. Dobbiamo essere bravi e fare del nostro meglio”. Lo ha detto Antonioai microfoni di Rai Sport alla vigilia di, andata delle semifinali diin programma martedì 2 febbraio alle ore 20.45. Assenze pesanti per i nerazzurri, non giocherà Lukaku: “Ma non è la prima volta che giochiamo senza Romelu. Ci sarà Sanchez assieme a Lautaro”. E su Eriksen: “E’ un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto. Stiamo lavorando per trovare più soluzioni e dare la possibilità a lui, a me e alla squadra di avere un’alternativa su cui contare”. ...

... spiega Antonio Conte a RaiSport alla vigilia della prima semifinale contro la. Nell'ultima Coppa Italia, il 12 febbraio 2020, la suaperse in casa con il Napoli (0 - 1) non riuscendo ...Senza Lukaku e Hakimi squalificati, l'è pronta a sfidare nuovamente la. Stavolta per l'andata della semifinale di Coppa Italia . In campo ci saranno Darmian e Sanchez . Poi Antonio Conte punta sui titolarissimi. 'Non è la ...Domani 'Inter scenderà in campo per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha presentato la sfida ...Mercato Cagliari Rugani vicinissimo - Daniele Rugani, difensore del Rennes in prestito dalla Juventus diventerà, a brevissimo, un nuovo giocatore del ...