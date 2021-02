In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Febbraio: Renzi: via Bonafede per Boschi&Rosato. Proposte indecenti Iv vuole tutto, cioè la resa degli alleatI (Di martedì 2 febbraio 2021) La crisi – Maggioranza al bivio “Bonafede non si tocca”: i 5S avvertono Renzi. Incubo Boschi al governo L’uomo che lo giurava da settimane, “noi non vogliamo poltrone”, si siede al (metaforico) tavolo dei giallorosa e di poltrone ne invoca quattro, per ottenere almeno tre ministeri. Ma il Matteo Renzi che per tutto il giorno tratta sui nomi da mettere (innanzitutto Maria Elena Boschi) e da togliere (innanzitutto il Guardasigilli Alfonso Bonafede) sembra, di Luca De Carolis e Wanda Marra Sì, ma è ancora lunga di Marco Travaglio Caro Antonio, io mi fido meno di te. Partito in tromba per far fuori Conte, bombardare la coalizione giallorosa, spaccare 5Stelle e Pd, dirottare dove sa lui i 209 miliardi del Recovery, il tutto per nobili ragioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) La crisi – Maggioranza al bivio “non si tocca”: i 5S avvertono. Incubo Boschi al governo L’uomo che lo giurava da settimane, “noi non vogliamo poltrone”, si siede al (metaforico) tavolo dei giallorosa e di poltrone ne invoca quattro, per ottenere almeno tre ministeri. Ma il Matteoche peril giorno tratta sui nomi da mettere (innanziMaria Elena Boschi) e da togliere (innanziil Guardasigilli Alfonso) sembra, di Luca De Carolis e Wanda Marra Sì, ma è ancora lunga di Marco Travaglio Caro Antonio, io mi fido meno di te. Partito in tromba per far fuori Conte, bombardare la coalizione giallorosa, spaccare 5Stelle e Pd, dirottare dove sa lui i 209 miliardi del Recovery, ilper nobili ragioni ...

