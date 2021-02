Femminicidio a Specchia Gallone: 29enne accoltellata mentre passeggia con il fidanzato Si cerca un uomo che in passato aveva avuto una relazione con Sonia Di Maggio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sonia Di Maggio, 29enne originaria di Rimini, è stata uccisa in serata. Stando a prime ricostruzioni è stata accoltellata mentre era a passeggio con il fidanzato, in via Pascoli a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di un uomo campano che aveva avuto una relazione con la 29enne la quale si era recentemente trasferita in Salento. Un diverbio in strada è sfociato nell’assassinio con la giovane donna che ha fatto da scudo al compagno ed è stata colpita con fendenti alla nuca. In condizioni gravissime è stata trasportata all’ospedale, trasporto purtroppo ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 febbraio 2021)Dioriginaria di Rimini, è stata uccisa in serata. Stando a prime ricostruzioni è stataera a passeggio con il, in via Pascoli a, frazione di Minervino di Lecce. Le forze dell’ordine sono alla ridi uncampano cheunacon lala quale si era recentemente trasferita in Salento. Un diverbio in strada è sfociato nell’assassinio con la giovane donna che ha fatto da scudo al compagno ed è stata colpita con fendenti alla nuca. In condizioni gravissime è stata trasportata all’ospedale, trasporto purtroppo ...

Una ragazza di 29 anni è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, precisamente in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio. La donna viveva da qualche tempo in Salento ...

Una ragazza di 29 anni, originaria di Rimini e che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio. La ragazza al momento del delitto, compiuto con coltellate, si trovava per strada con il fidanzato.

Femminicidio a Lecce, una 29enne è stata uccisa brutalmente mentre era per strada: tutti i sospetti sull'ex fidanzato della donna

L'ex compagna di un uomo è stata accoltellata in strada a Lecce. Aveva 29 anni. Il responsabile si è dato alla fuga ed è a piede libero.

