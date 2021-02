Crisi di governo, ultime notizie. Oggi confronto sul programma tra Fico e i partiti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie di Oggi 1 febbraio Crisi DI governo NEWS – Si è concluso il primo giro di consultazioni per Roberto Fico, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai partiti che sostenevano il precedente governo. Oggi, 1 febbraio, si terranno nuovi incontri con i maggiori azionisti della maggioranza. Entro martedì il presidente della Camera dovrà tornare al Quirinale per riferire l’esito del suo mandato al Capo dello Stato. Crisi DI governo: LE ultime NEWS DIRETTA Ore 07.00 – Oggi ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021)di, ledi1 febbraioDINEWS – Si è concluso il primo giro di consultazioni per Roberto, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire daiche sostenevano il precedente, 1 febbraio, si terranno nuovi incontri con i maggiori azionisti della maggioranza. Entro martedì il presidente della Camera dovrà tornare al Quirinale per riferire l’esito del suo mandato al Capo dello Stato.DI: LENEWS DIRETTA Ore 07.00 –...

