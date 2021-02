Commisso chiude: 'Lo stadio? Non avranno più i miei soldi' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rocco Commisso, con il pragmatismo di un americano e il sentimentalismo di un italiano, guarda la classifica e pensa positivo. Quanto sta facendo la sua Fiorentina lo soddisfa e adesso spiega perché: "... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Rocco, con il pragmatismo di un americano e il sentimentalismo di un italiano, guarda la classifica e pensa positivo. Quanto sta facendo la sua Fiorentina lo soddisfa e adesso spiega perché: "...

Gazzetta_it : #Fiorentina, #Commisso chiude: 'Lo stadio? Non avranno più i miei soldi' - dadoSuperSantos : RT @Gazzetta_it: #Fiorentina, #Commisso chiude: 'Lo stadio? Non avranno più i miei soldi' - sportli26181512 : Commisso chiude: 'Lo stadio? Non avranno più i miei soldi': Commisso chiude: 'Lo stadio? Non avranno più i miei sol… - MicheleTossani : RT @Gazzetta_it: #Fiorentina, #Commisso chiude: 'Lo stadio? Non avranno più i miei soldi' - HCE__ : RT @Gazzetta_it: #Fiorentina, #Commisso chiude: 'Lo stadio? Non avranno più i miei soldi' -