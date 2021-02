Cambia fruizione tv | a ogni modalità di visione il suo pubblico

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il televisore tradizionale, le piattaforme Internet, i social: la pandemia ha moltiplicato leditv, accentuando anche le differenze tra i relativi pubblici. A certificarlo è l'analisi dei primi 115 giorni della stagione 2020-21 elaborata dallo Studio Frasi. In generale, con le restrizioni legate alla seconda ondata del Covid gli ascolti continuano a salire. Dal 1 ottobre 2020 al 23 gennaio 2021 si contano 1,1 milioni di persone in più nel giorno medio...

infatti ladei film e anche un titolo vecchio se può essere proposto facilmente, magari grazie agli algoritmi, può valere di più. Per gli avvocati quindi si prevede un forte impegno ...Se al centro dell'attenzione resta la tv via etere, cresce laanche da smart tv, smartphone, tablet e pc (che possono essere visti in modo lineare via Internet o in differita) o da social. ...Il televisore tradizionale, le piattaforme Internet, i social: la pandemia ha moltiplicato le modalità di fruizione tv, accentuando anche le ...Ecco come sono cambiate le abitudini di consumo, il lavoro, gli acquisti, l'intrattenimento e il rapporto con la pubblica amministrazione ...