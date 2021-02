Calciomercato Torino: Segre verso la Spal, i dettagli (Di lunedì 1 febbraio 2021) Jacopo Segre andrà alla Spal: il giocatore del Torino ha scelto di andare nel club ferrarese per trovare maggiore minutaggio Jacopo Segre verso la Spal. Trattativa chiusa tra il Torino e il club ferrarese sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione della squadra allenata da Marino. Chiuso dal ritorno di Daniele Baselli e dall’arrivo di Rolando Mandragora, il 23enne centrocampista sta per trasferirsi alla Spal in Serie B. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Jacopoandrà alla: il giocatore delha scelto di andare nel club ferrarese per trovare maggiore minutaggio Jacopola. Trattativa chiusa tra ile il club ferrarese sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione della squadra allenata da Marino. Chiuso dal ritorno di Daniele Baselli e dall’arrivo di Rolando Mandragora, il 23enne centrocampista sta per trasferirsi allain Serie B. Leggi su Calcionews24.com

