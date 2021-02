Anticipazioni Uomini e Donne 1 febbraio | Riccardo operato: “Problema al cuore, rigurgito di sangue” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anticipazioni sul quel che vedremo nella prossima settimana a Uomini e Donne. Dalla scelta di Davide Donadei al dubbio di Sophie Codegoni. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Uomini e Donne: il racconto di Guarnieri e la scelta di Donadei La prossima settimana sarà cruciale per alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In attesa delle nuove puntate, il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine ha anticipato alcune Anticipazioni. Partiamo da Riccardo Guarnieri: l’ex compagna di Ida Platano ha raccontato di un suo grave Problema di salute tenuto nascosto sino ad oggi. Ne parla poiché, fortunatamente, tutto sembra essere alle ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)sul quel che vedremo nella prossima settimana a. Dalla scelta di Davide Donadei al dubbio di Sophie Codegoni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.: il racconto di Guarnieri e la scelta di Donadei La prossima settimana sarà cruciale per alcuni dei protagonisti di, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In attesa delle nuove puntate, il nuovo numero diMagazine ha anticipato alcune. Partiamo daGuarnieri: l’ex compagna di Ida Platano ha raccontato di un suo gravedi salute tenuto nascosto sino ad oggi. Ne parla poiché, fortunatamente, tutto sembra essere alle ...

