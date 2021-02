Affari Ufficiali LIVE | Juventus | Wesley lascia l’Under 23 e va in prestito al Sion

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Si chiude oggi la finestra invernale di calciomercato. Il gong finale è fissato, come ogni anno, per le 20:00. Seguiremotutte le operazioni di quest’ultima giornata di trattative. 16.45: Pordenone, acquistato l’esterno destro Biondi dal Catania 16. 28: L’A.S. Cittadella comunica la cese indei calciatori Gianluca Bassano all’ A.S. Bisceglie Calcio e Paolo Grillo all’U.S. Catanzaro. 16.20:23 e va inal16.13: Borussia Monchengladbach, Laszlo Benes ceduto inall’Augsburg 16.06: Il Venezia ha tesserato l’attaccante classe 2000 Nicolas Galazzi. Il giocatore come rende noto il sito della Lega B si trasferisce dal Piacenza a titolo ...