Addio Sophie | venivi dal futuro e ce ne hai mostrato uno spiraglio

Il videoclip di 'It's Ok to Cry', la traccia che apre l'album e che già dal titolo si configura come inno all'importanza della fragilità, mostra un primo piano del viso di Sophie mentre sfida le ...

SOPHIE, prima artista transgender a ricevere una nomination ai Grammy Award per il miglior disco dance/elettronica, è morta prima che il suo nome e il suo lavoro fossero noti ai più. Ma la sua ...

La cantante e producer Sophie aveva 34 anni e il suo primo album, ‘Oil on Every Pearl’s Un-Insides’ era stato uno shock che aveva sconvolto la scena pop ed elettronica ...

