Abbiamo letto il cv del medico che fa i tamponi ai kiwi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da qualche giorno, complici un paio di apparizioni su due trasmissioni di spicco in onda su La7 (Piazzapulita e Non è L’Arena) il nome di Mariano Amici si è diffuso nell’aere perso dell’etere social. Per chi non lo sapesse, si tratta del dottore che pubblicò un video-test in cui dimostrava che utilizzando un tampone antigenico su un kiwi tagliato in due, l’esito del test era positivo al Sars-CoV-2. Abbiamo già spiegato in passato come questo esperimento sia del tutto privo di una logica scientifica (utilizzando l’iperbole della stecca dell’olio per misurarsi il colesterolo). Dopo l’ultima discussione in diretta con l’infettivologo Matteo Bassetti, Abbiamo certato il suo curriculum online. LEGGI ANCHE > A Non è l’arena Giletti è arrivato a chiedere a una vittima di Genovese «che tipo di dolore hai provato?» A differenza del direttore ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da qualche giorno, complici un paio di apparizioni su due trasmissioni di spicco in onda su La7 (Piazzapulita e Non è L’Arena) il nome di Mariano Amici si è diffuso nell’aere perso dell’etere social. Per chi non lo sapesse, si tratta del dottore che pubblicò un video-test in cui dimostrava che utilizzando un tampone antigenico su untagliato in due, l’esito del test era positivo al Sars-CoV-2.già spiegato in passato come questo esperimento sia del tutto privo di una logica scientifica (utilizzando l’iperbole della stecca dell’olio per misurarsi il colesterolo). Dopo l’ultima discussione in diretta con l’infettivologo Matteo Bassetti,certato il suo curriculum online. LEGGI ANCHE > A Non è l’arena Giletti è arrivato a chiedere a una vittima di Genovese «che tipo di dolore hai provato?» A differenza del direttore ...

iminlovewithaot : di conseguenza gli abbiamo chiesto se ha visto aot e ha detto di sì, poi ci ha detto che il suo personaggio preferi… - CamillAllegri : 'Bambini, ora che abbiamo letto il testo, avete capito che cosa significa la parola 'pignolo'?' P. alza la mano e s… - ICARVSMATH : @psychobizzle @CXLAM1TY siete le benvenute ?? abbiamo una stanza in più (letto matrimoniale) quindi due alla volta top - NandoPiscopo1 : @talebanikov @stillejovattene E se non te lo segnalavo (report letto per caso) manco lo scrivavate che ne stava com… - d_essere : RT @6166467278004cc: @laperlaneranera @d_essere @ilmessaggeroit Abbiamo visto tutti il video della terapia intensiva dove c'era il tizio ne… -