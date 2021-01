Roma | le accuse al piano mobilità per le scuole Studenti e presidi denunciano assembramenti e carenze Il vicesindaco | “Servizio potenziato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) “I bus sono ancora insufficienti, non è vero che sono state aumentate le corse e ancor più grave è che sono affollati. Rischiamo ogni giorno di ammalarci”. A gridare a gran voce il proprio sconcerto per la situazione dei trasporti nella capitale sono glie i dirigenti scolastici. Il “” per il rientro in classe, alla prova del nove, è andato in panne. Per ilcon delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, è stato fatto tutto il possibile ma la popolazione scolastica boccia le azioni messe in atto. A parlare sono i diretti interessati, i ragazzi dellesuperiori che sono tornati a scuola al 50% con due orari di ingresso: alle 8 e alle 10. Diana Gini, 17 anni, studentessa del tecnico chimico biologico “Biagio Pascal” ogni mattina per raggiungere la sua scuola ...